Dzeko sempre più importante per l’Inter. In Serie A ora insegue un obiettivo – CdS

Dzeko è tornato a segnare ritrovando anche più liberta in attacco per la costruzione del gioco in avanti. Ora però, come sottolineato dal Corriere dello Sport, insegue un obiettivo personale.

UN OBIETTIVO – Edin Dzeko contro il Verona ha ritrovato la via del gol dopo tre giornate a secco. Nonostante i suoi 36 anni, però, in questa stagione in campionato ha già segnato tredici gol (uno in meno rispetto il suo compagno di reparto, Lautaro Martinez), e diciassette in tutte le competizioni. Dzeko non è solo il rifinitore dell’Inter, ma anche il regista d’attacco per come partecipa alla manovra e sviluppa gioco. Contro il Verona può aver contribuito il fatto di avere come spalla d’attacco Joaquin Correa, grazie al suo gioco più “verticale” rispetto Lautaro Martinez, più portato ad accorciare e venire incontro. Intanto con il gol realizzato sabato il bosniaco è salito a quota 98 gol in Serie A e adesso insegue l’obiettivo dei 100 centri nel massimo campionato italiano.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

