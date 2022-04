Perisic-Inter, presto incontro per il rinnovo. Rifiutata offerta dall’estero – TS

L’Inter lavora al rinnovo di Ivan Perisic. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra presto incontrerà l’entourage del croato che, intanto, ha rifiutato una ricca offerta dall’estero

RINNOVO – L’Inter è al lavoro per pianificare il futuro. La dirigenza nerazzurra, in questa stagione, ha lavorato duramente sui prolungamenti di contratto dei giocatori chiave, fra questi c’è Ivan Perisic. Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, la volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme, anche alla luce dell’annata strepitosa che il calciatore croato sta disputando. Tanto che il calciatore ha respinto al mittente una ricca offerta proveniente dalla Turchia (i dettagli): per il calciatore l’aspetto tecnico è più importante di quello economico. Nelle prossime settimane, quindi, andrà in scena un incontro fra la dirigenza dell’Inter e gli agenti del croato. L’accordo dovrebbe essere trovato sulla base di un biennale a 4-4,5 milioni di euro a stagione.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna