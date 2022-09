Dybala sicuro: «Estate particolare? No paura, Roma miglior posto per me!»

Dybala in estate ha avuto diversi corteggiamenti tra Inter, Roma e Napoli. La Joya è stata molto vicina ai nerazzurri ma alla fine dei giochi ha scelto di approdare verso la Capitale

INTER DIMENTICATA − Dybala risponde così alla domanda sulla sua estate turbolenta: «Estate particolare, mai successo di non essere senza squadra ancora a fine luglio. È un po’ particolare quando arrivi in una situazione del genere. Sono rimasto calmo, io dovevo allenarmi e mettermi bene fisicamente perché c’era anche il Mondiale. Paura non aveva perché ho trovato il posto migliore per me!». Le sue parole a Dazn.