Ventola: «Inter, qualcosa non va e non il fisico. Una statua a Handanovic»

Ventola ha seri dubbi sull’Inter dopo la prestazione di sabato col Torino. L’ex attaccante (che ha giocato in entrambe le squadre) elogia anche Handanovic durante la Bobo TV.

MALE SABATO – Nicola Ventola è polemico: «L’Inter meritava di perdere, ha fatto grossissima fatica. Lenti e macchinosi, deve fare una statua a Samir Handanovic. Quando ha attaccato l’ha fatto per inerzia: l’Inter è prevedibile quando ha la palla e quando la perde non ha gente tanto di gamba, ha una difesa lenta che fa fatica. Non c’è gente che salta l’uomo. Secondo me Simone Inzaghi qualcosina la deve cambiare, perché non possiamo dire che non va fisicamente: sono passati due mesi. C’è qualcosa che non va in generale e deve intervenire».