Viktoria Plzen-Inter, Onana o Handanovic non l’unico dubbio per Inzaghi – Sky

Viktoria Plzen-Inter aprirà alle 18.45 la seconda giornata di Champions League. Paventi, in collegamento dallo stadio della partita per Sky Sport 24, rinvia il discorso legato a Onana e Handanovic ma aggiungendo un altro dubbio da parte di Inzaghi.

LE SCELTE DA FARE – Andrea Paventi mette qualche punto interrogativo di formazione per Viktoria Plzen-Inter: «Migliore in campo con il Bayern Monaco era André Onana, poi Samir Handanovic col Torino. Simone Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo) non ci ha confermato chi sarà il titolare di Champions League, rimane questo dubbio in porta e ce l’avremo tante volte nel corso di questa stagione. Vedremo nel corso della nottata se si capirà chi giocherà. Poi c’è l’elemento conferma: dalla difesa al centrocampo, davanti la certezza si chiama Lautaro Martinez in attesa di Romelu Lukaku. Poi un dubbio, Edin Dzeko che ha già segnato col Viktoria Plzen o Joaquin Correa».