Dino Baggio: «Inter-Juventus, va bene il pareggio! Appena arrivai…»

Baggio è un cognome importante nella storia del calcio italiano, soprattutto quando si parla di Inter-Juventus. L’ex centrocampista Dino, intervenuto in collegamento con “Speciale Serie A” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, ripercorre la sua carriera sull’asse Torino-Milano

DOPPIA SCONFITTA – Un altro doppio ex della partita sulla scia di Aldo Serena è Dino Baggio, che non ha ottimi ricordi in maglia nerazzurra: «Avendo giocato sia da una parte sia dall’altra, ho più ricordi. Con l’Inter a San Siro abbiamo perso in casa quando ci allenava Corrado Orrico (sorride, ndr). Quando tornai con la Juventus, a San Siro vincemmo (ride, ndr). In entrambe le partite segnò “Roby” (si riferisce a Roberto Baggio, ndr). Per tradizione la Juventus a San Siro porta bene ma l’Inter quest’anno è forte. Inter-Juventus sarà una bella gara. Secondo me un pareggio va bene a tutte e due». E proprio il passaggio del meno famoso dei Baggio da Torino a Milano è motivo di curiosità mista a leggenda: «Ho letto e sentito anche io la storia della trattativa tra Inter e Juventus per riportare Giovanni Trapattoni a Torino in cambio del mio cartellino. Io arrivavo dal Torino e andai alla Juventus ma Giampiero Boniperti mi disse subito di andare un anno in prestito all’Inter e di tornare un anno dopo… Non mi venivano a dire quello che stavano facendo (ride, ndr)». Questo il ricordo di Dino Baggio, doppio ex bianconerazzurro proprio come Roberto.