Di Marzio: «Inter non cambiata, problema mentale! Altra rimonta Milan»

Gianluca Di Marzio, su Sky Calcio l’Originale‘, ha discusso sulla sconfitta dell’Inter contro il Milan per 3-2. Riscontrato un problema di natura più mentale che fisica

PROBLEMA MENTALE − Di Marzio analizza le difficoltà dell’Inter: «L’Inter è questa. Non è cambiato praticamente nullo. Ieri nel Derby c’erano gli stessi identici giocatori della passata stagione. Il problema secondo me è di natura mentale. In momenti della partita staccano la spinta e il Milan invece è la seconda volta che rimonta un Derby».