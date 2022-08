Di Gennaro: «Inter, con Lukaku squadra diversa. Il problema è a sinistra»

Antonio Di Gennaro, ospite negli studi di Rai 2 alla Domenica Sportiva estate, ritiene l’Inter una squadra diversa con Lukaku ma ha un problema sull’out mancino

PROBLEMA − Di Gennaro analizza la situazione in casa Inter: «Inzaghi chiede carattere all’Inter e lo sta trovando. È una squadra anche un po’ diversa rispetto a quella dell’anno scorso, la presenza di Lukaku è importante. C’è però un problema a sinistra, ha perso Perisic, giocatore fantastico, e Gosens non è ancora quello dell’Atalanta. Dimarco è un’alternativa valida. Inzaghi non cambia molto il suo modulo, magari potrebbe trovare qualche altra alternativa».