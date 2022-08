Reginaldo: «Pioli, grande lavoro. Tra Inter e Milan una differenza»

L’ex attaccante Reginaldo, con un lungo passato anche in Serie A, ha parlato della lotta scudetto per il prossimo anno. A Footballnews24, il brasiliano ha rivelato quella che per lui è la differenza principale tra Inter e Milan, entrambe pretendenti allo scudetto.

DIFFERENZA – Reginaldo si è sbilanciato sulla lotta scudetto in vista del prossimo anno, con quattro squadre nel lotto. Tra cui anche i nerazzurri di Simone Inzaghi. Queste le sue parole a riguardo: «Il Milan? Stefano Pioli sta facendo un lavoro straordinario con dei ragazzi giovani. L’Inter può benissimo farcela a vincere lo scudetto, anche se è una squadra più individuale rispetto a quella rossonera. Entrambe, insieme a Juventus e Roma, possono lottare per la conquista della Serie A».

Fonte: Footballnews24.it