Di Gennaro: «Inter, errore Radu pesa ma riduttivo. Una speranza domenica»

L’Inter domenica deve vincere e sperare che il Milan perda a Reggio Emilia col Sassuolo. Durante Stadio Aperto su TMW Radio, l’ex giocatore Di Gennaro dà poche possibilità ai nerazzurri ma non le esclude del tutto.

ULTIMI 90′ – Antonio Di Gennaro valuta il turno conclusivo di Serie A: «È stato un campionato avvincente, che dovrebbe al 70-80% premiare il Milan. Poi ci sono degli errori che pesano, il Milan valutato anche sul peso dell’organico che è un pochino inferiore all’Inter. Ma ha dimostrato, soprattutto negli scontri diretti, una continuità maggiore. È normale che tutti possano pensare all’errore a Bologna di Ionut Andrei Radu, ma può essere riduttivo. Certo, poi pesa in maniera importante. Che Sampdoria e Sassuolo giochino al massimo non credo ci siano problemi, ci sarà questa uniformità. L’Inter deve giocare per vincere la partita, con la speranza che ci possa essere un crollo psico-fisico del Milan. Il Sassuolo contro le grandi ha fatto sempre grandissime partite, in casa e in trasferta: può sperare questo l’Inter, ma il Milan è arrivato a questo punto perché a livello psico-fisico e mentale è arrivato bene».