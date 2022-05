Marani: «Inter e Milan? Sollecitazione troppo grande per la Juventus»

La Juventus non è mai riuscita a impensierire Inter e Milan in questa Serie A, se non per una brevissima parte di stagione. Marani, in collegamento con Sky Sport 24, prevede come i bianconeri proveranno a ridurre il gap per il 2022-2023.

CORSA A TRE? – Matteo Marani valuta come si arriverà alla prossima Serie A: «Milano intanto è uno stimolo e una sollecitazione per la Juventus, che non può rimanere dietro. Da due anni Inter e Milan arrivano prime e seconde, ora non sappiamo chi lo sarà. La Juventus ha la palla nella sua parte di campo e deve rispondere: è una sollecitazione troppo grande quella di Milano. Il nostro calcio non può non passare dalla Juventus e dalle due milanesi, lo dice la storia dei campionati. Ci sono due grandi motori che sono Torino e Milano, lo dico dal punto di vista dei risultati. Io penso che la Juventus non sia indietro rispetto a Milan e Inter come potenziale, che già quest’anno potesse fare di più. Sappiamo che è partita male e che ci sono state delle difficoltà, potrà tornare il prossimo anno sapendo che non potrà rifare certi errori».