Bremer-Inter legato a Pinamonti. Addio Vidal solo da ratificare

Bremer è il nome che l’Inter vuole per sistemare la difesa, ma il suo arrivo è direttamente legato a Pinamonti. Il giornalista Fabrizio Romano, nel suo podcast Here We Go!, segnala anche come Vidal andrà via di sicuro.

LE TRATTATIVE – Fabrizio Romano fa il punto sulle voci di calciomercato legate ai nerazzurri di questi giorni: «Per quanto riguarda Gleison Bremer l’Inter sta continuando a lavorare da gennaio. Lavori in corso, si parla di club stranieri ma la priorità anche di Bremer stesso è l’Inter. C’è da trovare un compratore per Andrea Pinamonti, può essere una pedina di scambio ma è legato. Arturo Vidal andrà via, non ci sono dubbi: col Flamengo l’accordo c’è da tempo, sarà ratificato a fine stagione. Sia lui sia Alexis Sanchez sono destinati ad andare via a fine stagione».