Di Gennaro ha commentato la vicenda Eriksen, col centrocampista dell’Inter e della Danimarca che oggi dovrebbe essere dimesso dall’ospedale (vedi articolo). Ecco le sue parole a Rai Sport.

PRIMO PASSO – Antonio Di Gennaro è già sollevato per il fatto che Christian Eriksen sia fuori pericolo, come è ovvio che sia. Sulla possibilità che torni a giocare è ancora presto: «Bisognerà valutare dal punto di vista medico. Chi effettuerà quest’operazione riceverà delle informazioni sul caso: noi dobbiamo solo aspettare. L’importante è questo miracolo che è avvenuto, perché per quello che era stato averlo in vita è una cosa importante».

SEMPRE MIGLIORABILE – Dopo aver parlato di Eriksen Di Gennaro si sposta su un altro giocatore dell’Inter, Romelu Lukaku. Lo fa commentando le sue parole dopo Danimarca-Belgio (vedi articolo): «Ha detto che devono giocare meglio, e questo è molto importante. Una squadra come il Belgio, per come è strutturata, deve giocare meglio. Questo, a volte, viene salvato dai grandi campioni che possono fare la differenza, ma il gioco alla lunga ti dà più certezze».