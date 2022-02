Del Piero: «Inter, dovevi vincere! Da capire l’uscita dal momento critico»

Alessandro Del Piero, ospite negli studi di Sky Calcio club, ritiene un’occasione persa la sconfitta dell’Inter con il Sassuolo. Poi, fa una considerazione sul livello della squadra

OCCASIONE PERSA − Del Piero sulla sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo: «Quando giochi in casa devi vincere anche perché le altre due competitors hanno pareggiato o perso. Però il Sassuolo si esalta con le grandi, gioca bene e in questo momento che l’Inter ha qualche problemuccio si evidenzia di più. Lautaro Martinez? Non segna da tanto tempo ma l’Inter potenzialmente c’è. Come uscirà da questo momento critico dirà tanto sul livello della squadra di Simone Inzaghi. L’Inter si è sempre rialzata dalle sconfitte».