Barzagli: «Inter completamente scarica, non di gambe! Una mancanza»

Barzagli ha commentato il disastroso match dell’Inter contro il Sassuolo durante Sunday Night Square su DAZN. L’ex difensore valuta cosa non ha girato per il verso giusto al Meazza.

SQUADRA VUOTA – Andrea Barzagli valuta la stecca delle due milanesi: «Mi è sembrato di vedere due partite diverse. L’Inter l’ho trovata completamente scarica: ho trovato un approccio brutto, con poca pressione anche al portatore della palla e palloni sbagliati. Il Milan non ha fatto una buonissima partita ma le sue occasioni le ha create. Scarica? Mi viene da pensare più di testa che di gambe, perché puoi stare anche male fisicamente ma se sei concentrato non prendi due gol in venti minuti e rischi di prendere il terzo. L’ho trovata fuori dalla partita, ha concesso occasioni dai primi minuti. In questo momento del campionato chi sbaglia meno si prende i grandi vantaggi».

COME REAGIRE? – Barzagli entra nel merito del momento difficile dell’Inter nell’ultimo mese: «Qui viene fuori un allenatore, una squadra e una mentalità vincente. Se si vanno ad analizzare le partite il derby l’ha perso ma meritava di vincerlo, col Liverpool buona partita ma mancanza di esperienza a livello internazionale. A Napoli, nonostante un primo tempo non bellissimo, ha reagito da tosta e cattiva. Oggi primo tempo no, è giusto analizzare e dire che hanno sbagliato forse per prima cosa mentalmente. Devono svoltare e tornare come prima, ma c’è qualcosa che tutta la squadra non ha fatto bene. Può succedere di sbagliare una partita o un primo tempo, per tutti, ma c’è stata una mancanza secondo me di qualcosa che adesso deve rigirare».