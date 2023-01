Del Piero: «Brozovic è da Barcellona, Kessié meno. Lautaro Martinez…»

Del Piero si è concentrato sul possibile scambio fra Inter e Barcellona con Brozovic in Catalogna in cambio di Kessié. Poi si esprime su Lautaro Martinez

SCAMBIO − Il parere di Alessandro Del Piero sul possibile scambio Brozovic-Kessié: «Brozovic per come gioca può giocare al Barcellona. Kessié fisicamente è impressionante e in Italia fa la differenza, però in Spagna la fisicità fa la differenza fino ad un certo punto. Non interessa tanto, interessa che tutti sappiano giocare a calcio qualitativamente».

CONSAPEVOLEZZA − Sempre a Sky Calcio Club, Del Piero dice la sua sul Toro: «Lautaro Martinez? Oggi credo debba prendere vantaggio della situazione che si è creata non solo all’Inter ma anche a livello personale. Deve prendere consapevolezza dopo aver vinto il Mondiale, raccogliere quelle due-tre cose per sistemare gli ultimi dettagli e presentarsi titolare nell’Argentina, e continuare a fare gol perché sa farlo».