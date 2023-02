De Vrij, tanti auguri buon compleanno! E al Milan ha già segnato

BUON COMPLEANNO – Stefan de Vrij nato in Olanda il 5 febbraio 1992. Oggi, difatti, il difensore olandese compie 31 anni. In questa stagione ha collezionato 20 presenze tra Campionato, Supercoppa italiana e Champions League, condite da un gol, realizzato contro la Sampdoria nella 12ª giornata di Serie A e vinto il primo trofeo stagionale. In occasione di Inter-Milan, che sia di buon auspicio considerando che ai rossoneri ha già segnato il 9 febbraio del 2020. Tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta la redazione di Inter-News.it.