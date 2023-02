Volendam, pareggio amaro contro l’Alkmaar. Oristanio espulso!

Il Volendam, squadra di Eredivisie, si è fermato in casa contro l’Az Alkmaar. La compagine di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio si è fatta riprendere nella ripresa proprio da un ex dell’Inter, ecco chi!

PARI AMARO – Potevano arrivare punti fondamentali per la salvezza, ma il Volendam ha sprecato tutto nel secondo tempo. L’Az Alkmaar ha pareggiato i conti della ventesima giornata di Eredivisie al minuto 83 con Jens Odgaard, ex giocatore dell’Inter Primavera, ceduto nel 2019 al Sassuolo. Protagonista del match in negativo è stato soprattutto Gaetano Oristanio, centrocampista nerazzurro in prestito in Olanda, che si è fatto espellere a un quarto d’ora dalla fine dei 90 minuti. Il talento dell’Inter non dà continuità dopo il gol segnato contro il Groningen (vedi articolo). Filip Stankovic, altro giovane in prestito dalla Primavera meneghina, non è riuscito a chiudere con un clean sheet.