De Paola: «Fossi l’Inter agirei legalmente contro Commisso. In passato…»

De Paola commenta le forti parole pronunciate da Commisso nei confronti dell’Inter e della Juventus. Il giornalista, durante la trasmissione “Sportitalia Mercato” di Sportitalia, condanna le accuse lanciate dal presidente della Fiorentina alle due proprietà e dà a quest’ultime un consiglio.

ACCUSE GRAVI – L’Inter è stata una delle squadre di Serie A a essere menzionata durante l’intervista di Rocco Commisso (vedi articolo). Sulla questione si pronuncia Paolo De Paola: «Io se fossi negli avvocati dell’Inter e della Juventus, dopo aver ascoltato queste parole di Commisso, intenterei una causa. Mi sembra che ci siano tutti gli estremi per farlo. Anche perché si tratta anche di società quotate in borsa. Come è già successo in passato, Commisso lancia delle accuse molto forti. Proprio nei confronti dell’Inter c’era già stato un contezioso molto aspro. E Beppe Marotta lo sconfessò, dicendo che c’era un piano di rientro, di determinati capitali, concordato addirittura con la Federcalcio e con la Lega Calcio. E quel piano l’Inter lo stava rispettando. Per cui, poi, Commisso dovette rimangiarsi quelle accuse. Io tengo per buone le cose che ha detto e le gusto da un punto di vista giornalistico. Però sono foriere di altri ragionamenti che non dipendono da una discussione che possiamo fare noi stasera».