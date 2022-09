Pedullà: «Skriniar, improvvisazione Inter! Parola fine? Dico una data»

Pedullà descrive il complicato rapporto tra l’Inter e Skriniar, alla luce delle ultime notizie (vedi articolo). L’esperto di mercato comunica, in collegamento a Sportitalia, gli aggiornamenti sul rinnovo del contratto del difensore nerazzurro.

PAROLA FINE – La situazione tra Milan Skriniar e l’Inter sembra complicarsi sempre di più. Alfredo Pedullà dice la sua sul rinnovo del contratto del difensore nerazzurro: «Quella di Milan Skrianiar è una storia che appartiene alla proprietà dell’Inter attuale. Quando tu metti Skriniar sul mercato fino a cinque minuti prima della fine della sessione estiva e, poi, lo mandi in campo un po’ stralunato, non puoi pensare di riprenderlo per i capelli. Questa è una situazione difficile, che, dal mio punto di vista, contempla l’improvvisazione che c’è stata in questa vicenda. Credo che non si possa gestire così una situazione in scadenza di contratto. Quindi ora ci vuole la volontà totale e i soldi. Mi aspetto, entro il 10 novembre, la parola fine». Un finale, ovviamente positivo, che i tifosi dell’Inter vorrebbero al più presto.