Prima Pagina IN Edicola: Brozovic torna per la Juventus. Inter, c’è Asllani

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Che rimpianto! Battuta 2-0 l’Ungheria, gli azzurri chiudono in testa il girone. Decidono Raspadori e Dimarco. Mancini raggiunge Olanda e Croazia. «Fino a dicembre sarà dura, dovremmo scavallare il Qatar». Stasera la quarta finalista.

TUTTOSPORT

Jack lo ha rifatto! Italia alle finali. Raspadori colpisce l’Ungheria dopo l’Inghilterra, Dimarco trova il primo gol azzurro. Donnarumma para tutto: 2-0. Senza il Mondiale, la Nations League ci regala un sorriso. Brozovic torna per la Juventus: Inter, Asllani per forza. Lesione muscolare con la Croazia: un mese di stop. La scorsa stagione l’assenza costò parecchi punti, adesso Inzaghi ha l’alternativa.