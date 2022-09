Commisso: «Inter, Juventus e Milan hanno perso tanti soldi! Noi fatto utile»

Rocco Commisso si è espresso in merito alle casse di Inter, Milan e Juventus che negli ultimi hanno perso tantissimi soldi. Il patron della Fiorentina, intervistato da Sportitalia, bacchetta i club

PROBLEMI ECONOMICI − Commisso non rinuncia a rimarcare le spese degli altri club a confronto della sua Fiorentina: «Juventus, Inter e Milan hanno perso tantissimi soldi negli ultimi tre anni. la Juventus ha perso 550 milioni, il Milan 500 e l’Inter altrettanti 445. Cosa ha fatto la Fiorentina in questi tre anni? Noi invece abbiamo fatto un utile di 16 milioni. Io certe cose non le faccio. Ovviamente non sono qui per criticare queste squadre, so che loro hanno già abbastanza problemi. Noi però non facciamo buchi economici in bilancio».