De Grandis: «Perisic dominante. Barella? Da rospo è ritornato principe»

Perisic e Barella hanno deciso con due assist (il croato) e un gol (il sardo) la partita tra Inter e Verona. I due sono in netta ripresa dopo il periodo di appannamento. Stefano De Grandis, su Sky Sport, non ha dubbi

PROTAGONISTI − De Grandis, nelle sue pagelle del martedì, si concentra su due giocatori nerazzurri: «Ivan Perisic è incredibile, funziona benissimo. E’ il laterale sinistro più forte del campionato, entra Gosens e si sposta come seconda punta. Dominante il croato. La vittoria contro la Juventus è come il bacio della bella. Il rospo che si diventa nuovamente principe è Nicolò Barella. La legge in mezzo al campo è nuovamente rispettata. E’ un discorso psicologico, questi due giocatori erano un po’ scomparsi, con la vittoria contro la Juventus tutti sono ritornati a credere in se stessi. Loro due ma anche Marcelo Brozovic ed Edin Dzeko. Il bosniaco fondamentale per il gioco della squadra».