Inter-Napoli Primavera, le formazioni ufficiali dei 2 tecnici: cambio in difesa

L’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu torna in campo per la ventottesima giornata di Campionato Primavera 1. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori

FORMAZIONI UFFICIALI – Inter-Napoli Primavera, squadre in campo oggi alle 14.30. Di seguito le scelte di Cristian Chivu e di Nicolò Frustalupi che oggi non sarà in panchina causa squalifica. Al suo posto, il vice Giorgio Di Vicino. Nei nerazzurri, ritrova la titolarità il capitano Cortinovis dopo la panchina di Pescara.

INTER: 1 Rovida; 27 Dervishi, 3 Cortinovis (C), 23 Moretti, 6 F.Carboni; 14 Fabbian, 4 Sangalli, 8 Casadei; 7 Peschetola; 9 Jurgens, 35 Zuberek

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis, 5 Hoti, 10 Iliev, 13 Matjaz, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 19 Silvestro, 22 Abiuso, 25 Grygar, 26 Mirarchi, 30 Owusu

Allenatore: Cristian Chivu

NAPOLI: 1 Idiasak; 3 Costanzo, 5 Iaccarino, 7 Acampa, 10 Ambrosino, 15 Spavone, 18 Hysaj, 26 Pontillo, 30 Vergara, 32 D’Agostino, 94 Saco

A disposizione: 22 Boffelli, 6 Gioielli, 9 Pesce, 11 Cioffi, 14 Nosegbe-Susko, 19 Di Dona, 33 Giannini, 37 De Marco, 99 Mercurio

Allenatore: Giorgio Di Vicino

Arbitro: Samuele Andreano (sez. Molfetta)

Assistenti: Dell’Olio – Castro