Bagni: «Inter bene col Verona, ha voluto vincere la gara. Tutti i duelli vinti!»

Salvatore Bagni, su ‘Si gonfia la rete‘, ha analizzato la partita vinta dall’Inter contro il Verona. La squadra di Inzaghi ha meritato vincendo tutti i duelli in campo

GIUSTA VITTORIA − Le parole di Bagni in merito al successo dei nerazzurri contro gli scaligeri: «Inter-Verona, mi aspettavo qualcosa? No, prima della vittoria in casa della Juventus c’erano risultati negativi, poi loro sono stati bravi. L’Inter è entrata in campo e ha voluto vincere la partita, poi l’ha gestita. I duelli li hanno vinti tutti i nerazzurri. Sembra che abbiano ripreso una grande condizione fisica e adesso siamo in svantaggio».