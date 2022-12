De Grandis: «Lautaro Martinez e Alvarez? Duello già bello che finito»

Proseguono i Mondiali in Qatar, che vedranno venerdì le prime due sfide per i quarti di finale. Tra queste anche Olanda-Argentina. Proprio di questa sfida ha parlato il giornalista Stefano De Grandis a Sky Sport, sottolineando il momento di forma di Lautaro Martinez.

DUELLO FINITO – Un duello finito ancora prima di cominciare, quello tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez per un posto da titolare nell’attacco dell’Argentina. A parlare del tema è stato il giornalista Stefano De Grandis, che ha sottolineato come la competizione tra i due sia già terminata: «In questo momento Julian Alvarez sta facendo gol e Lautaro Martinez no. Quindi il duello è bello che finito».