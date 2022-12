Marani: «Napoli, gennaio mese della verità! Ultima occasione per le altre»

Matteo Marani parla del Napoli e definisce gennaio come “il mese della verità” sia per gli azzurri sia per gli avversari, che nel primo mese dell’anno avranno l’ultima occasione per recuperare terreno sui partenopei

COMPLIMENTI AL NAPOLI – Matteo Marani, negli studi di Sky Sport 24, parla del Napoli e del prossimo futuro dei partenopei, che da gennaio si troveranno a dover ricominciare il loro cammino: «Per il Napoli gennaio sarà un mese di grande verità. Sarà anche l’ultimo mese per le concorrenti per rientrare. Al momento il margine è molto ampio e ha delle ragioni chiare. Il Napoli ha cambiato una serie di giocatori abbassando il monte ingaggi. Il Napoli merita i complimenti per come ha lavorato anche in fase societaria. Le vicende dello scorso anno, anche le tensioni con Spalletti sembrano superate e lui appare sereno. Riflettevo sulla ricchezza di questa rosa: ci sono tutta una serie di giocatori che fanno pensare all’enorme forza della squadra. Il Napoli oggi ha 5 punti in più rispetto a un anno fa e ha perso zero partite. Il campionato ha preso questa piega perché c’è questa squadra che è partita cosi. Se continua cosi vincerà il campionato con più di dieci punti di distacco». Così Marani sul momento super della squadra di Spalletti.