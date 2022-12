Teotino: «Lukaku palesemente non in condizione, il Belgio era malmesso»

Teotino sulla delusione di Lukaku dopo l’eliminazione del suo Belgio al Mondiale. L’attaccante dell’Inter, detta sua, però non era assolutamente in condizione per giocare

NON IN CONDIZIONE − Gianfranco Teotino, su Radio Sportiva, ha parlato di Lukaku: «Romelu Lukaku deluso? Ma in questa stagione non ha mai giocato, non lo abbiamo praticamente visto mai. Non era in condizione di giocare un Mondiale, il Belgio era così malmesso che ha deciso di convocare un giocatore palesemente non in condizione. L’infortunio non gli ha permesso di esprimersi mai ai suoi livelli. Non deve essere tanto deluso proprio perché ha avuto diversi problemi fisici».