De Grandis: «Inzaghi con turnover intelligente. Una curiosità!»

Stefano De Grandis, a poco dall’inizio di Inter-Salernitana, valuta positivamente le scelte di formazione di Simone Inzaghi. Il giornalista, opinionista nello studio di Sky Sport 24, avanza anche altre considerazioni.

GESTIONE INTELLIGENTE – Dalla formazione ufficiali di Simone Inzaghi per Inter-Salernitana al centrocampo nerazzurro ma non solo. Il commento Stefano De Grandis: «L’unica curiosità è vedere se, come succede spesso, la squadra che cambia allenatore abbia un sussulto, almeno mettendo in campo una prestazione dignitosa. Però non vedo bucce di banana per l’Inter, tant’è vero che Inzaghi cambia il meno possibile. Non c’è il turnover che era stato annunciato. Inzaghi fa un tipo di gestione intelligente. Sarebbe stato apprezzabile lo stesso se avesse cambiato un attaccante. L’importante è fare un turnover ragionato e non cambiare dei blocchi perché metti in campo una formazione che non è abituata a giocare insieme. Il centrocampo dell’Inter è formato da tre numeri dieci. Sono bravissimi a restare corti, a prendere posizione e anche a scambiarsela. Si tratta di un centrocampo perfetto anche grazie anche al lavoro dell’allenatore. Mi piacerebbe vedere di più Frattesi. Ma è un giocatore diverso, è un incursore, si butta dentro e ha più il senso del gol. Se questa partita si metterà bene credo che ci sia spazio per alcune alternative. Soprattutto in un momento come questo, in cui la spesa di energie mentalI diventa forte quindi la possibilità di riprendere fiato diventa importante».