De Grandis: «Inzaghi, pregi e un grande limite. Inter la più forte in un caso»

Dopo la partita persa lo scorso venerdì dall’Inter contro la Lazio, sono tante le analisi che sono state fatte. Tra queste anche quella del giornalista Stefano De Grandis, che negli studi di Sky Sport si è particolarmente focalizzato sui limiti di Simone Inzaghi e di alcuni elementi.

PREGI E DIFETTI – Stefano De Grandis ha analizzato così Lazio-Inter di venerdì e le scelte di Simone Inzaghi: «Molto spesso le partite le prepara bene. Il fatto che metta Gagliardini a saltare su Milinkovic-Savic, che spesso ha fatto male all’Inter, ci può stare. Quello che io critico di più a Inzaghi sono i cambi. Non lo puoi levare Dumfries che sta dominando la fascia destra. I cambi puoi farli anche a primo tempo, perché Dimarco e analizzarstavano giocando molto male. Non serve aspettare il 60′ o che qualcuno venga ammonito. Se quelli che giocano bene, l’Inter è più forte delle altre. Alcuni hanno fatto una partita ben al di sotto delle loro potenzialità e questo è un limite che non si può imputare a Inzaghi».