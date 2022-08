FOTO – Ascacibar suona la carica per Inter-Cremonese (e non solo)

Si avvicina sempre di più Inter-Cremonese, sfida che vedrà opposte domani sera le due squadre a San Siro. A tal riguardo ha parlato il centrocampisto dei grigiorossi Santiago Ascacibar, suonando la carica per l’inizio di un’importante settimana.

DOPPIO IMPEGNO – Santiago Ascacibar suona la carica in vista di Inter-Cremonese di domani sera, ma non solo. Il centrocampista – in prestito dall’Hertha Berlino – ha infatti pubblicato un post sui suoi canali social ufficiali proprio per caricarsi in vista della sfida di San Siro e di quella contro il Sassuolo di domenica.

“Iniziamo una settimana con due partite molto importanti. Andiamo al massimo!“, queste le parole del centrocampista.