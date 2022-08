VIDEO – Inter-Parma Women 4-1, Serie A Femminile: gol e highlights della partita

Si apre con una vittoria la Serie A Femminile per l’Inter Women, che si impone per 4-1 sul Parma nella prima giornata di campionato. Ecco il video con gli highlights del convincente successo delle ragazze di Rita Guarino.

BUONA LA PRIMA – Inter-Parma 4-1 nella prima giornata di Serie A Femminile. Una sfida dominata dalle nerazzurre e sbloccata a metà primo tempo grazie al primo gol in nerazzurro di Stefanie van der Gragt, che stacca di testa e insacca. Sul finire di primo tempo ci pensa Ghoutia Karchouni a raddoppiare. Al rientro dagli spogliatoi, le nerazzurre continuano a spingere e al 46′ Gloria Marinelli cala il tris. Non finisce qui: al minuto 78, infatti, arriva il gol al debutto in nerazzurro anche per Tabitha Chawinga. A nulla serve la rete di Danielle Cox al 90′, che rende meno amara la sconfitta per le emiliane.

Video con gli highlights e gol di Inter-Parma dal canale YouTube ufficiale della società.