De Grandis: «L’Inter non venda Lukaku, è metà squadra! Può vincere ancora»

De Grandis si iscrive al partito di chi (e ce ne sono tanti) non venderebbero Lukaku per nessun motivo al mondo. Il giornalista ha spiegato le sue ragioni, e gli sviluppi per l’Inter, su Sky Sport 24.

INTOCCABILE! – Stefano De Grandis non lascia spazio a interpretazioni sulle voci riguardanti il Chelsea: «Dal punto di vista tecnico non ci sono dubbi. L’Inter non deve vendere Romelu Lukaku, che è stato metà squadra: è esistita l’Inter con Lukaku e senza. È stato centravanti, boa, riferimento e partner per Lautaro Martinez. Ha segnato trenta gol in stagione, è stato fantastico e può permettere all’Inter di rivincere lo scudetto. Certo, andare nella squadra che ha vinto la Champions League è bello, ma il Re non depone la corona. Potrebbe vincere ancora, contro Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, e misurarsi in Champions League dove l’Inter può fare qualcosa perché la squadra è rodata. L’offerta del Chelsea è da capogiro e fa pensare Lukaku: l’ha comprato due volte, può farlo la terza. In una ha fatto dieci presenze e nell’altra due, con zero gol: a volte i ricorsi storici contano. Poi un’ultima cosa: lascerebbe da solo Simone Inzaghi?»