Prima Pagina IN Edicola: Lukaku, dal Chelsea offerta shock. L’Inter vacilla

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lukaku, aria di addio. Chelsea, offerta shock: cento milioni più Marcos Alonso. L’Inter ora vacilla. Il club londinese pronto a salire fino a centotrenta. La parola passa a Romelu. All’attaccante nerazzurro un ingaggio raddoppiato: quindici milioni a stagione.

TUTTOSPORT

Inter, brivido Lukaku. Il Chelsea non molla, il belga ci pensa.