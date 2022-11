De Grandis e la sua top 11, uno solo dell’Inter: «Stagione pazzesca!»

Stefano De Grandis ospite dagli studi di Sky Sport ha stilato la sua top undici di questo inizio campionato in Serie A. Il giornalista ha escluso gran parte dell’Inter, lasciandone uno solo.

TOP UNDICI – De Grandis esclude diversi giocatori dalla sua top undici in Serie A lasciandone solo uno: «Quello che ha fatto Federico Dimarco in questa stagione è pazzesca, non ha solo messo Gosens in “castigo”, ha fatto tanti gol e quando è andato in Nazionale ha fatto bene anche a quattro, nonostante giochi a cinque con l’Inter. Barella è tornato ai livelli di Conte, e a centrocampo andrebbe inserito anche Hakan Calhanoglu ma tra i due ho preferito Adrien Rabiot».