De Grandis: “Atalanta e Inter più difficoltà, ma occhio a cosa dice Inzaghi”

Condividi questo articolo

Stefano De Grandis

De Grandis ha parlato delle italiane in Champions League nel corso di “23” su Sky Sport. La Juventus è già qualificata, ora si attende l’esito per Atalanta, Inter e Lazio. Il giornalista non ritiene che i biancocelesti siano più favoriti rispetto alle altre due.

OCCHIO AL RISCHIO – Stefano De Grandis parla della qualificazione in Champions League: «Le italiane? Secondo me tutte hanno possibilità, più del 50%. Tutte insieme c’è sempre il rischio che una buchi la gomma. Atalanta e Inter hanno più difficoltà, ma se senti le dichiarazioni di Simone Inzaghi sono tre giorni che dice che di solito a nove punti si passa il turno. Teme la beffa in una partita che è uno spareggio: se vince il Club Brugge passa, mentre se pareggia o vince la Lazio passa lei. È uno scontro diretto».