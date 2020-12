Zapelloni: “Eriksen? Sembra una mancanza di rispetto. Ma Inter cambiata”

Umberto Zapelloni

Il giornalista Umberto Zapelloni è ospite di “Monday Night” su Sportitalia. Eriksen continua a far discutere, anche se in Inter-Shakhtar Donetsk a sorpresa potrebbe clamorosamente essere titolare (vedi articolo). Da parte sua l’atteggiamento di Conte sul danese è esagerata.

TRATTAMENTO – Umberto Zapelloni valuta la scelta di Antonio Conte di mettere Christian Eriksen allo scadere: «Sembra una mancanza di rispetto. Se è vero che serve la presenza per il bonus sono tutte altre storie, ma a occhio sembra una mancanza di rispetto per un giocatore che sta facendo il suo dovere. Poi è vero che l’Inter, dopo la partita di ritorno col Real Madrid, è cambiata. Sicuramente Eriksen non fa parte del progetto di Conte, ma trattarlo così mi sembra veramente un po’ eccessivo».