Capuano: “Su Eriksen c’è leggenda metropolitana. Conte poteva evitare”

Giovanni Capuano

Eriksen continua a giocare poco e, più che delle ultime vittorie dell’Inter, si sta parlando delle decisioni di Conte sul danese. Il giornalista Giovanni Capuano, ospite di “Monday Night” su Sportitalia, ha detto la sua in merito.

SCARSO MINUTAGGIO – Giovanni Capuano non pensa che Christian Eriksen debba per contratto entrare, anche se al 91′: «Io credo che questa cosa che lui debba fare le presenze per i bonus sia una delle leggende metropolitane che girano. Antonio Conte fa bene se pensa che tatticamente non serva, ma fa male se gli riserva quel tipo di trattamento. L’Inter ha preso la terza vittoria consecutiva in campionato, c’è qualcosa che è cambiato e dopo quarantotto ore siamo ancora qui ad accapigliarci su Eriksen. Conte poteva evitarsi questa cosa».