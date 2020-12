Barone (Fiorentina): “Spalletti e Sarri prima di Prandelli? Tutte chiacchiere”

Joe Barone

Spalletti è ancora sotto contratto con l’Inter, che deve pagare il suo ingaggio e quello di Conte. Di recente si è parlato di un suo possibile ingaggio da parte della Fiorentina, che poi ha preso Prandelli. Joe Barone, direttore generale dei viola, ha parlato a “Tiki Taka” della situazione.

TUTTO FALSO – Luciano Spalletti o Maurizio Sarri alla Fiorentina prima che arrivasse Cesare Prandelli? Non è vero. Almeno secondo il direttore generale viola Joe Barone: «Tutte queste storie non sono vere. Noi, ovviamente, abbiamo parlato (al momento dell’esonero di Giuseppe Iachini, ndr) con Prandelli che vive qui a Firenze. Ci ha detto che era a disposizione e, da qui a fine campionato, voleva far vedere di poter portare la Fiorentina in alto e fare un buon campionato. Poi, dopo la stagione, si vedrà se rinnovare ma è convinto di fare un buon campionato. Tutti gli altri, Sarri eccetera, sono chiacchiere messe in giro dai giornali».