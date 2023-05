De Biasi: «Inter più forte di tutte tecnicamente perciò ha deluso»

Gianni De Biasi, ex calciatore e allenatore di calcio, ha parlato a Radio 24 del campionato italiano di Serie A e nello specifico anche di questa strana stagione dell’Inter che è ancora in lotta per la Champions League (vedi articolo). Le sue parole.

DELUSIONE − L’allenatore di calcio ed ex calciatore, Gianni De Biasi, ha parlato a Radio 24 nel programma “Tutti Convocati”, dell’Inter (vedi articolo) e di questa stagione in cui quasi nulla è stato pronosticabile per la squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter è la squadra più forte in assoluto a livello tecnico in campionato. Ed è proprio per questo motivo dico che ha deluso. Il Napoli poi ha fatto qualcosa di meraviglioso, per il resto c’è stato tanto equilibrio. Agli allenatori, poi, va dato spazio e tempo soprattutto in certe piazze. Si fa presto a sparare contro l’allenatore».