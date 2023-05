Nonna Giuseppina presto su Inter-News.it! Storia di un amore senza tempo

La vittoria dell’Inter a San Siro contro la Lazio sarà ricordata da molti non solo per la straordinaria rimonta dei nerazzurri, ma anche per un’altra protagonista ripresa dolcemente dalle telecamere del Giuseppe Meazza. Parliamo di Nonna Giuseppina, tifosa dell’Inter da ben 86 anni! Inquadrata mentre esultava al termine della gara. Le immagini hanno fatto subito il giro del web, fino ad arrivare alla nostra redazione che presto avrà l’onore di conoscere la signora.

PRESTO CON NOI – La tifosa dell’Inter di 86 anni è diventata la protagonista assoluta di San Siro dopo la vittoria con la Lazio per 3-1. La sua grande passione per i colori nerazzurri ha contagiato tutta la sua famiglia e soprattutto il cuore dei tanti tifosi che hanno visto le immagini di Nonna Giuseppina a San Siro in occasione di Inter-Lazio fare letteralmente il giro del web fino ad arrivare alla nostra redazione. Siamo lieti di annunciarvi che proprio Nonna Giuseppina sarà LIVE in diretta insieme a suo nipote Dennis Cipriani con la nostra redazione composta da Romina Sorbelli e Daniele Berardi, mercoledì 3 maggio alle 13:00. La diretta sarà disponibile in contemporanea sulle nostre pagine Facebook, YouTube, Twitter e Twitch.

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

SEGUICI OVUNQUE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina), Twitter (segui l’account) Twitch (segui il nostro canale), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale) e in versione solo audio su Spreaker (segui il canale). Cosa aspetti? Seguici!