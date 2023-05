Graziani: «Inzaghi? Dipende dal 4° posto! Solo Coppa Italia, addio»

Graziani dice la sua sul futuro di Inzaghi all’Inter. Secondo l’ex giocatore, la sua conferma dipenderà dalla qualificazione o meno in Champions League

FUTURO − In collegamento su Radio Sportiva, Ciccio Graziani dice la sua sul tecnico dell’Inter: «Inzaghi confermato? Dipende se arriva tra le prime 4. Se non arriva tra le prime quattro è un fallimento, a meno che non vince la Champions League. Vincere solamente la Coppa Italia è un obiettivo minimo. Se non entra tra le prime quattro o non vince la Champions League sarà esonerato. Poi se riuscisse a vincere la Champions League sarebbe qualcosa di incredibile e gli rinnoveranno il contratto per altri 5-6-anni. Ma la sola possibile vittoria della Coppa Italia non può bastare. Lo dicono gli stessi dirigenti dell’Inter che la qualificazione alla prossima Champions League è una priorità».