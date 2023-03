De Agostini: «Inter-Juventus sfugge al pronostico! Partita tirata»

Luigi De Agostini, ex difensore della Juventus, ha parlato a proposito della sfida fra i bianconeri e l’Inter in programma domani sera. Le sue parole sulle frequenze di Radio Sportiva

SFIDA − De Agostini parla a proposito dell’imminente Inter-Juventus: «Sarà una partita tirata. È difficile dire chi arriva meglio a questa partita, sono match che sfuggono ad ogni pronostico. È come la questione dei Derby: magari chi non è favorito riesce a spuntarla. Inter ai quarti di Champions League? Un risultato importante. Avere tre squadre italiane ai quarti non è male. Si sta rivalutando il nostro calcio, non succedeva da un po’ di tempo questo. Un buon segnale questo, speriamo sia la volta buona. C’è questo dominio delle squadre spagnole ed inglesi, speriamo di spezzarlo».