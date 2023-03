Inter, la Juventus fa paura in ripartenza. Equilibrio da trovare

Manca un solo giorno al Derby d’Italia, alla partita più sentita negli ambienti nerazzurro e bianconero. A San Siro si sfideranno Inter e Juventus, c’è in palio tanto per la squadra di Simone Inzaghi. Bisogna ripartire dall’equilibrio trovato in Europa.

CERTEZZE – André Onana ha blindato la porta due volte su due contro il Porto agli ottavi di finale di Champions League. Parate su parate, oltre ad un equilibrio ritrovato da parte dell’intera squadra nerazzurra. Nella gara di ritorno in Portogallo l’Inter ha dato dimostrazione di non soffrire gli avversari, che hanno cercato in più riprese di alzare i ritmi. Solamente nei minuti di recupero gli attaccanti del Porto sono stati pericolosi, in una situazione tra l’altro più confusionaria che costruita. La squadra di Simone Inzaghi ha ritrovato la solidità mai avuta quest’anno e ha collezionato il terzo clean sheet stagionale in trasferta.

Inter, pericolo Juventus

CONTROPIEDE – La Juventus non è una squadra che sfrutta il suo possesso palla, né tantomeno la sua manovra offensiva. I bianconeri riescono ad essere pericolosi a partire da situazioni di contropiede: la velocità di Filip Kostic, Juan Cuadrado e Dusan Vlahovic in progressione può essere un serio problema per la nuova difesa nerazzurra. Angel Dì Maria sarà il legame tra il centrocampo e l’attacco avversario, Simone Inzaghi dovrà essere astuto nel trovare la chiave per bloccarlo. Gli episodi di La Spezia sono l’emblema del punto debole dell’Inter: il primo gol di Daniel Maldini rappresenta a pieno le difficoltà sulle ripartenze della retroguardia. Anche nel match d’andata di campionato l’Inter subì ben reti su due da situazioni di contropiede. Per evitare questi problemi Inzaghi deve trovare un modo per dare equilibrio alla squadra. Forse abbassarsi e sfruttare la velocità in ripartenza di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez potrebbe essere la soluzione più idonea, i due che saranno alle prese con un tabù da sfatare (vedi articolo).