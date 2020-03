D’Amico: “Lautaro Martinez? Non un gran giocatore. Serie A…”

D’Amico: “Lautaro Martinez? Non un gran giocatore. Serie...

Vincenzo D’Amico, ex calciatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio”, ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter al centro delle voci di mercato. Una battuta, inoltre, sulla possibile ripresa della Serie A.

DA CEDERE – Vincenzo D’Amico è convinto che Lautaro Martinez non sia un grande giocatore: «Serie A? Se sarà possibile, io preferirei concluderla sul campo. Magari giocando ad oltranza. Probabilmente i calciatori che faranno meno ferie. Ma è un campionato che va terminato. Lautaro Martinez? Non lo reputo un grande giocatori. Ma il fatto che lo vogliano Messi ed il Barcellona, forse mi fa pensare che io sbagli. Non è uno di quei giocatori che mi entusiasma. Quindi accetterei la cessione, anche al costo di clausola».