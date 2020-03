Lautaro Martinez-Barcellona? L’Inter ha fissato il prezzo, sarÃ  alto

Lautaro Martinez-Barcellona? L’Inter ha fissato il prezzo, sarà alto

Condividi questo articolo

Il Barcellona insiste per Lautaro Martinez e l’Inter fissa il prezzo: l’attaccante argentino avrà una valutazione molto alta

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo “Sport” il Barcellona continua a insistere su Lautaro Martinez per la prossima estate e l’Inter allora avrebbe fissato il prezzo: la quotazione del “Toro” è altissima, 150 milioni di euro. Il Barcellona avrebbe acconsentito alla valutazione, ma vorrebbe abbassare la quota in soldi. Sarebbero 60 i milioni di parte fissa che finirebbero dalle casse del Barcellona a quelle nerazzurre, la restante parte andrebbe in contropartite in una rosa di cinque nomi da cui l’Inter dovrebbe sceglierne tre: oltre al “solito” Vidal sarebbero presenti Nelson Semedo, Arthur Melo, Carles Aleñá e Jean-Clair Todibo.

fonte: sport.es