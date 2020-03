Diaconale: “Interesse di qualche societÃ  ad annullare Serie A. Inter…”

Diaconale: “Interesse di qualche società ad annullare Serie A. Inter…”

Articolo di Filippo Miosi 26 Marzo 2020, 15:57

Diaconale: “Interesse di qualche società ad annullare Serie A. Inter…” Condividi questo articolo Arturo Diaconale, direttore comunicazione della Lazio, attraverso un post apparso sul suo profilo Facebook, ha espresso la sua opinione a proposito delle differenze di veduta che i presidenti delle squadre di Serie A hanno a proposito della ripresa del campionato.

INTERESSE – Arturo Diaconale parla della gestione dei tesserati da parte di Inter e Juventus durante la quarantena: “La Juventus ha autorizzato alcuni suoi giocatori ad allontanarsi da Torino e tornare nei Paesi d’origine per essere vicini ai propri familiari ammalati. Lo stesso ha fatto l’Inter con motivazioni simili a quelle della società presieduta da Andrea Agnelli. Nessuno dei dirigenti delle due società aveva previsto che una volta deciso il rientro degli atleti questi ultimi sarebbero stati costretti a seguire una quarantena di almeno due settimane e che al ritorno avrebbero potuto trovare una situazione compromessa dalla scoperta di alcuni compagni affetti da coronavirus. La pandemia ha colpito giocatori di altre squadre ponendo quest’ultime, oltre che Juventus ed Inter, in una condizione di difficoltà nel caso venisse deciso la ripresa degli allenamenti oltre, ovviamente, quella del campionato. Di qui l’interesse di alcune società ad annullare il campionato in corso come se per tre quarti non si fosse mai giocato ed a rinunciare non solo alla assegnazione dello scudetto ma anche alla indicazione delle squadre destinate alla retrocessione”.