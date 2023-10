Damascelli: «Accuse a Barella? Il mondo è pieno di infami!»

Damascelli se la prende con chi ha messo in giro le voci su Barella (e non solo), in relazione allo scandalo scommesse. Il giornalista critica la caccia al colpevole e denuncia un’esagerazione.

ECCESSO SUPERATO – In giornata sono uscite delle illazioni di Nicolò Barella coinvolto nella vicenda scommesse. Un qualcosa di immediatamente smentito dal giocatore, che ha preannunciato di andare alle vie legali. Tony Damascelli, nella trasmissione A Tutto Campo su Rai 2, va giù pesante: «Le accuse a Barella? Il mondo è pieno di querele e di querelanti, però al tempo stesso è pieno anche di infami, di gente che mette in giro delle voci e ricatta. Non parlo di vittime e di martiri, ma di persone e personaggi che denunciano una certa fragilità. Nel caso specifico questo l’ho ribattezzato un Corona-virus, dove non c’entra il Covid ma purtroppo la persona che ha messo in gioco questo tipo di accuse e di denunce (Fabrizio Corona, ndr). Vanno accertate: alcuni hanno ammesso, come Nicolo Fagioli e Sandro Tonali, altri hanno presentato denunce. È singolare come si stia muovendo solo una Procura, quella di Torino che è la più agitata ed eccitata sul calcio. Aspetterei e userei la prudenza in queste vicende, che riguardano gli uomini più che i giocatori».