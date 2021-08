Curva Nord a Lukaku: «Inginocchiato di fronte al denaro. Messaggio chiaro»

La Curva Nord non le manda a dire a Lukaku. Dopo che stasera è stato imbrattato il murales davanti allo stadio (vedi articolo), con annesso striscione a firma CN 69, ora arriva pure un messaggio dedicato all’ex attaccante dell’Inter e non solo.

CURVA NORD CONTRO LUKAKU – “Lavori in corso…

Di divino, nel calcio che conta, è rimasto solo il rapporto tra la maglia e i tifosi.

Giocatori, società ed allenatori sono solo degli strumenti, non sono l’essenza.

Loro passano, noi restiamo.

Interista medio datti una svegliata!

Caro Lukaku, da te ci saremmo aspettati un comportamento più onesto e trasparente.

Ma, nonostante ti avessimo accolto e protetto come un figlio, come uno di noi, anche tu ti sei dimostrato come tutti gli altri, inginocchiandoti di fronte al denaro.

Ti auguriamo il meglio, anche se non sempre l’avidità paga.

Adesso remiamo tutti nella stessa direzione, anche perché, altrimenti, anche per chi rimane, il messaggio è abbastanza chiaro:

‘CI AVETE TUTTI ROTTO I COGLIONI’

Testa bassa e pedalare.

L’INTER PRIMA DI TUTTO.

CN69”.

Fonte: Pagina Facebook L’Urlo della Nord