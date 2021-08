Nainggolan-Cagliari, nuovo summit oggi: ribadita la volontà – SI

Nainggolan vuole il Cagliari, e chissà che con Nandez che si è esposto poco fa (vedi articolo) non arrivi un’accelerata per le due operazioni con l’Inter. Sportitalia parla di summit andato in scena oggi.

VOLONTÀ CHIARA – Per Radja Nainggolan c’è solo il Cagliari. Sportitalia esclude, ancora una volta, qualsiasi opzione terza, dopo che negli scorsi giorni si era parlato di nuovo del Besiktas. Oggi il centrocampista belga ha ribadito l’intenzione di tornare in rossoblù in un summit andato in scena per il suo futuro. L’Inter lavora quindi col Cagliari per riuscire a trovare la quadra e completare il trasferimento. Oltre a Nainggolan c’è Nahitan Nandez, pronto a fare il percorso inverso.